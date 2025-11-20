Joven ciclista fue embestida por un motociclista en Lambaré

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles sobre la avenida Cacique, en su intersección con Del Pueblo, dejó como saldo a una joven ciclista herida. La víctima, identificada como Montserrat Caballero Paredes, fue atropellada por una motocicleta guiada por Luis Gustavo Arce, quien trabajaba como delivery.

El percance se registró cuando la joven, de aproximadamente 22 años, circulaba en su bicicleta camino a su casa tras salir de su trabajo en una estación de servicios de la zona. Según el reporte policial, la motocicleta la embistió de costado, dejándola tendida en el pavimento.

El suboficial Héctor González, de la Comisaría 15ª Metropolitana, comentó que acudieron tras una llamada al Sistema 911.

“Encontramos a la señorita Montserrat Caballero Paredes tendida en el suelo. Estaba consciente y fue asistida por personal del SEME, que luego la trasladó al Hospital de Trauma”, indicó el uniformado.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima circulaba sin casco ni elementos de seguridad, y su bicicleta no contaba con luces.

La versión del motociclista

Por su parte, el motociclista involucrado, Luis Gustavo Arce, relató que circulaba sobre la avenida Cacique cuando la joven intentó cruzar repentinamente.

“Yo venía a unos 25 kilómetros por hora. Ella estaba saliendo de su trabajo y cruzó sin mirar. Frené, pero igual la choqué”, expresó. Afirmó que el impacto fue lateral y que incluso arrojó su motocicleta en un intento por evitar la colisión.

Arce señaló que la víctima permaneció en el suelo hasta la llegada de la ambulancia, que —según dijo— tardó cerca de 40 minutos.“Ella estaba consciente, me decía que no se acordaba, que no me vio. Se quejaba de dolores en las piernas”, relató.

La Policía continúa con el procedimiento de rigor para determinar responsabilidades.