Limpio: Hallan precursores en aparente laboratorio clandestino para aumentar volumen de drogas

El operativo contra el narcotráfico se realizó antes de las 09:00 de hoy un grupo de agentes antidrogas de la Policía con el acompañamiento del fiscal Marco Amarilla irrumpieron en una propiedad ubicada sobre una calle sin nombre, en las cercanías de la avenida España de la compañía Salado de Limpio.

La propietaria del inmueble y quien sería la responsable del improvisado lugar de mezcla fue encontrada y detenida en el sitio, la mujer fue identificada como Laura Soledad Encina Martínez, de 34 años.

Elementos encontrados en el allanamiento en Limpio

Durante la verificación del lugar, los agentes de Antinarcóticos detectaron cuatro botellones de un producto denominado dichloromethane de la marca “Loba Chemie”, que sería un elemento utilizado como precursor para la fabricación de drogas como la cocaína y el crack.

En otro sector de la casa fueron encontrados tres barriles de color azul, uno de ellos cargados con una sustancia química que sería acetona, que también es uno de los precursores más conocidos y utilizados en la producción de estupefacientes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cocaína con tiza y cal: adulteración, una realidad también en Paraguay

De acuerdo con el dato de los investigadores, la casa allanada esta mañana era utilizada para mezclar y dar mayor volumen a cargas de crack o cocaína, que luego revendían en las calles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Policía advierte que mezcla inadecuada puede causar la muerte

La combinación se hace de la forma más casera o rudimentaria posible, sin ningún elemento de precisión y aparentemente utilizaban tanto la acetona como dichloromethane para agrandar el producto y por ende las ganancias.

Sin embargo, os intervinientes expresaron su preocupación por el hallazgo, ya que por descuido o por desconocimiento en las combinaciones pueden derivar en el uso de sustancias tóxicas y causar la muerte de adictos.