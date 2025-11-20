Policía detuvo a tres hombres y luego fueron reconocidos como autores de un atraco en Cambyretá

Agentes de la Comisaría 24ª detuvieron a tres hombres a bordo de un rodado, luego de un rastrillaje realizado en la compañía Cambyretá Centro, en el distrito de Cambyretá. Los sujetos fueron abordados por los uniformados porque circulaban sin la chapa delantera y, tras una inspección, hallaron dos armas de fuego en el automóvil.

Los detenidos fueron identificados como Sergio Gabriel Villalba Rotela (25); Elvin Leguizamón Barrios (31); y Juan Andrés Leguizamón Barrios (26), quien posee antecedentes por homicidio doloso (2025).

Según el reporte policial, circulaban a bordo de un Toyota Allion de color burdeos. Cuando se percataron de la presencia policial, ingresaron a una estación de servicios cerca de las 5:30 de esta mañana, momento en que fueron verificados por la Policía. Dentro del vehículo hallaron un revólver y una pistola.

Presuntos asaltantes

Un hecho de atraco domiciliario fue denunciado horas antes, presuntamente cometido a las 3:50 de la misma madrugada, en una vivienda de las inmediaciones. Según la víctima, cuatro hombres encapuchados ingresaron a su casa y lo maniataron junto a su pareja.

Sustrajeron de la residencia G. 700.000 en efectivo, además de tres celulares de la marca iPhone. El denunciante, identificado como Lucio Emanuel Silva González (20), indicó que primero fue sorprendido por un desconocido dentro de su vivienda y, posteriormente, ingresaron los otros tres con armas de fuego.

Luego de la aprehensión de los tres sujetos, los mismos fueron reconocidos por la víctima como supuestos autores del atraco. Por disposición del agente fiscal de turno, Ever Williams, los tres hombres quedaron detenidos.