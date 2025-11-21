Rescatan dos monos nocturnos en operativo contra el tráfico de fauna silvestre

Dos ejemplares de mono nocturno fueron rescatados durante un operativo interinstitucional que buscó frenar la comercialización ilegal de fauna silvestre, una práctica prohibida por la legislación ambiental vigente. La intervención fue encabezada por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), con apoyo del Batallón de Inteligencia Militar, el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El procedimiento se realizó alrededor de las 14:00 del miércoles en la plaza Mita Aty, ubicada en la compañía Cañada San Rafael de Luque, donde los intervinientes detectaron una tentativa de venta de animales exóticos. En el lugar fueron aprehendidas dos personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público para el seguimiento del proceso legal.

Vigilancia coordinada

El oficial Luis Garcete, quien formó parte del operativo, explicó que la intervención se realizó tras una vigilancia coordinada.

“Se realizó una vigilancia de venta de animales exóticos, específicamente monos nocturnos. Personal del MADES, con apoyo policial y militar, procedió a la aprehensión de dos personas y la recuperación de dos monos”, afirmó.

Según Garcete, los involucrados habrían coordinado la transacción mediante mensajes vía WhatsApp, lo que permitió ubicar el punto de encuentro y concretar la intervención.“Estas personas aparentemente querían comercializarlos. Marcaron la ubicación y procedimos a la aprehensión inmediata”, señaló.

Dos detenidos

El oficial comentó que los monos provendrían de la región del Chaco, una zona donde esta especie suele ser capturada de manera irregular para su venta clandestina.“Está totalmente prohibido comercializar estos animales. Ya fueron trasladados y están ahora a cargo del MADES”, informó. Añadió que los aprehendidos, una mujer de 26 años y un hombre de 27, no cuentan con antecedentes y evitaron brindar información sobre el origen de los animales.

Los ejemplares rescatados serán trasladados a un centro de atención especializada, donde recibirán asistencia veterinaria, evaluación integral y cuidados para su rehabilitación, conforme a los protocolos de manejo de fauna silvestre.

El ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto, destacó la importancia de la acción conjunta en la lucha contra los delitos ambientales.“Desde el MADES estamos trabajando en la lucha contra el tráfico de animales silvestres. Reforzamos esfuerzos para proteger nuestra biodiversidad y hacemos un llamado a la ciudadanía a rechazar cualquier forma de tráfico o comercialización de fauna”, expresó.