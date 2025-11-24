Comandante asegura que están investigando para dar con autores de amedrentamientos

El productor ganadero Andrés Duré Rodas (72), dueño de la estancia “San Rafael II” de Yasy Cañy, denunció el fin de semana que fue víctima de un amedrentamiento a tiros dentro de su estancia, denominada “San Rafael II”.

El estanciero manifestó que el problema principal gira en torno a una zona boscosa que forma parte de su propiedad. Contó que su familia decidió dejar intacta una parcela de 250 hectáreas de bosque natural.

El comandante de la Policía, comisario general Carlos Benítez, confirmó que anoche recibieron informaciones sobre disparos de arma de fuego en este caso. “Según el encargado, habían escuchado disparos que probablemente provenían de una zona de pastizal, que está ubicado a unos trescientos a cuatrocientos metros de esa vivienda”.

Seguido señaló: “Él refiere que estos disparos habrían provenido de ciertos supuestos invasores en ese terreno, que serían campesinos armados, y que están ocupando esa propiedad de hace un tiempo”.

“Ellos aseguran que esto forma parte de un amedrentamiento sistemático y el encargado añadió que habrían dejado un panfleto en la zona en donde supuestamente daban 15 días de plazo para que abandonen este sitio”, sostuvo el comandante de la Policía.

El comisario dejó en claro que están interesados en que la Policía Nacional y el Ministerio Público sigan con las tareas investigativas de tal manera a dar contra el o los supuestos autores de estos disparos.

Durante su denuncia, el propietario del lugar dejaba entrever que estarían vinculados incluso con políticos de la zona, a lo que el comandante expresó: “No puedo dar fe sobre esto, porque están en una etapa investigativa, en un proceso de trabajo todavía a cargo de nuestros elementos de prevención y de inteligencia”.