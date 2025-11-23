Estanciero de Yasy Cañy denuncia supuesto amedrentamiento a tiros

El informe de la Comisaría 13° de Yasy Cañy consigna que el amedrentamiento a tiros se produjo cerca de las 23:30 horas del sábado dentro del casco principal de la estancia “San Rafael II”, ubicada en la Segunda Línea “Acepar” del barrio San Juan de ese distrito.

“Anoche llegaron hasta el establecimiento del señor Duré y contó que escucharon disparos de armas de fuego provenientes de un pastizal, cerca de un monte donde está un grupo del asentamiento denominado 15 de agosto. No es la primera vez que tiene este tipo de conflicto de este tipo con ellos, en una situación que se remonta hace tiempo”, explicó el comisario general Ricardo Orué Salinas, director general de Policía del Departamento de Canindeyú.

Una vez notificados, se constituyeron en el establecimiento ganadero efectivos policiales de la comisaría 13° de Yasy Cañy, acompañados de sus pares del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de Curuguaty, para interiorizarse del suceso.

Ya en el lugar, los uniformados hablaron con el dueño de la estancia, quien les manifestó que escucharon múltiples disparos de arma de fuego provenientes del pastizal, localizado a unos 300 a 500 metros de su vivienda.

Supuestos autores de los disparos.

De acuerdo a los datos recabados, los tiros de arma de fuego fueron presuntamente efectuados por invasores del asentamiento “Edilson Mercado”, quienes ocupan parte de la propiedad.

Duré mencionó que estos ocupantes están liderados por Anacleto Martínez y que no es la primera vez que recibe amedrentamientos de parte de este grupo de supuestos “sintierras” y que constantemente son hostigados.

Dejaron un panfleto

Conforme a la información suministrada, los presuntos amedrentadores dejaron un panfleto pegado a un poste de la estancia dirigido directamente al propietario de la misma.

“Te damo 15 días de plaso. Las tierra son nuestra. Venceros” (SIC), decía la nota escrita, con notorios errores ortográficos e ilustrada con dibujo de una bandera paraguaya pintada.

El hecho fue comunicado al fiscal de turno y se labró el acta de procedimiento correspondiente.