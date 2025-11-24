Incautación de petardos desató disturbio en la Nueva Olla

La Policía Nacional incautó una importante cantidad de petardos y bebidas alcohólicas durante el operativo de seguridad del encuentro entre Cerro Porteño y Libertad, disputado este domingo en la Nueva Olla. La incautación molestó a integrantes de la barra brava azulgrana, quienes protagonizaron un breve enfrentamiento con personal antimotines. El incidente no dejó heridos y fue rápidamente controlado.

El comisario Pablo Insfrán, jefe del dispositivo de seguridad, explicó que los explosivos, así como sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, fueron ubicados en distintos puntos del estadio gracias a equipos especializados y al apoyo de canes detectores.

“Dentro del baño masculino del sector Norte encontramos dos botellas de fernet escondidas en el cielo raso, y luego el personal asignado al área halló los dispositivos pirotécnicos dentro de los alcantarillados. Creemos que estos elementos fueron ingresados con anterioridad”, señaló.

Tras confirmarse las incautaciones, un grupo de hinchas reaccionó con agresiones hacia los intervinientes, según los informes policiales. Videos que circularon en redes muestran el momento del choque entre la barra y los antimotines. “Ellos suelen reaccionar de forma negativa ante estos procedimientos, pero el personal especializado pudo sostener la situación sin registrarse lesionados”, afirmó Insfrán.

Más de 50 demorados y varias aprehensiones

La Policía reportó múltiples demoras y aprehensiones dentro y fuera del estadio en el marco del operativo “Py’aguapy”. Entre los casos destacan:

Tres personas aprehendidas por tenencia de drogas , dos de ellas en poder de supuesta marihuana.

Más de 30 hinchas de Cerro Porteño trasladados por alcotest positivo , además de cinco aficionados de Libertad en la misma condición.

Más de 20 cuidacoches demorados en inmediaciones del estadio para verificación de antecedentes.

Una persona con orden de captura por violencia familiar también fue retenida.

En total, los intervinientes incautaron 240 candelas de 20 tiros, 11 mini gatling, siete caños de plástico utilizados para el disparo de pirotecnia, además de bebidas alcohólicas, incluidas dos botellas escondidas en el baño del sector Norte.

La Policía destacó que el operativo se mantuvo antes, durante y después del ingreso del público, con controles preventivos y verificación de sectores del estadio. Pese al enfrentamiento puntual, el encuentro deportivo culminó sin mayores incidentes.