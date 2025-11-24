Motociclista fallece tras sufrir accidente de tránsito en Amambay

Un accidente de tránsito se cobró la vida de un joven de 22 años en Amambay. Se trata de Edgar Reyes Corvalán, quien anoche cayó de su motocicleta en circunstancias aún no esclarecidas, cuando circulaba sobre la Ruta PY08 en zona de la Colonia Puente Aquidabán, distrito de Bella Vista Norte, departamento de Amambay.

Reyes sufrió lesiones de gravedad en varias partes del cuerpo y fue trasladado en una camioneta hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, donde se constató su deceso horas después.

La información del fallecimiento de la víctima fue confirmada este lunes por la Dirección de Policía de Amambay.

Posibles circunstancias y causa de muerte

De acuerdo con datos recabados con integrantes de la Policía Nacional, a través de la Subcomisaría N°03 de la Colonia Puente Aquidabán, Edgar Reyes Corvalán (22) conducía su motocicleta sobre la Ruta PY08 cuando perdió el equilibrio por causas aún no determinadas , cayó al pavimento y sufrió heridas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico grave.

La Policía asume el caso como caída casual de motociclista por lo que se descarta el involucramiento de otro vehículo en el mortal episodio.