24 de noviembre de 2025 - 09:04

Un hombre fue detenido en el aeropuerto Silvio Pettirossi por presunto homicidio

Un hombre que llegó al territorio nacional esta mañana fue detenido en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi por la Policía Nacional por contar con orden de captura por supuesto homicidio doloso. No se manejan mayores detalles del hecho.

Por ABC Color

El reporte policial indica que agentes policiales del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Asunción concretaron este lunes la captura de un hombre sindicado como supuesto autor de homicidio doloso. El mismo habría sido abordado tras descender del avión.

No obstante, hasta el momento no se han publicado mayores detalles con respecto a qué causa estaría vinculado el sospechoso.

Intentamos contactar con el comisario Wilfrido Maldonado para obtener mayores detalles respecto al operativo, pero no obtuvimos retorno hasta el cierre de la nota.

Datos extraoficiales indican que el hombre estaba siendo buscado por un hecho de homicidio ocurrido en Pedro Juan Caballero.

