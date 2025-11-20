Salen a luz videos del violento episodio en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Con el correr de las horas salen a luz fragmentos de los violentos momentos que se vivieron esta madrugada en la zona de embarque del aeropuerto Silvio Pettirossi. Las escenas son de una desmedida violencia verbal y física, con amenazas de muerte incluidas a trabajadores y los propios familiares del protagonista, un joven llamado José Eduardo Campos Alder.

Uno de los videos más impactantes fue filmado en la rampa de embarque. En él se ve al joven amenazando de muerte a su propio padre, a quien luego empuja. Segundos después, el papá lo abraza en un intento de calmarlo.

Otra toma, de una cámara de seguridad, muestra más empujones y agresiones del joven hacia el padre en otro sector del área de acceso restringido.

En medio del incidente, los cerca de 200 pasajeros que se disponían a abordar la aeronave tuvieron que despejar la zona de embarque. En videos difundidos esta tarde, se observa al joven furioso y gritando en el suelo, mientras trabajadores luchaban por controlarlo, ya en una de las salas del aeropuerto.

“¡Te voy a matar hijo de puta!”, gritaba el pasajero mientras atacaba a los tres trabajadores aeroportuarios que intentaban controlarlo en medio de su estado de euforia. El mismo afirmaba ser luchador de MMA y, de hecho, en un momento dado, le aplica a uno de los trabajadores una peligrosa “llave” conocida como “estrangulamiento triangular”, según se observa en un video.

En otro video se ve tirado en el piso a un agente de la Policía Nacional a quien Campos Alder había golpeado.

En otro fragmento que cobró difusión se escucha al agresor descontrolado, refiriéndose a uno de los presentes en la sala de embarque como “negro de mierda”.

Luego del incidente, Campos Alder pudo ser controlado. Se desconoce si fue derivado a una comisaría tras las agresiones. No hay información oficial al respecto.

El director de aeropuertos, Rubén Aguilar, detalló esta mañana que el pasajero estaba en compañía de sus padres, pero desconocía mayores detalles.

Pasajeros furiosos por retraso del vuelo

Tras el incidente, registrado antes de las 2:00 AM, los pasajeros quedaron varados en el aeropuerto y denunciaron no tener asistencia por parte de la aerolínea.

Tuvieron que amanecer en los pasillos del aeropuerto y su vuelo fue reprogramado para esta tarde. Denunciaron que ya perdieron conexiones y no podrán asistir a compromisos programados a raíz del retraso. Esto ocasionó momentos de mucha tensión y caos en el aeropuerto.

“¡Queremos viajar!“, gritaron aplaudiendo, intentando obtener alguna respuesta por parte de la aerolínea. El vuelo fue reprogramado para esta tarde.

Los pasajeros denunciaron que el pasajero estaba evidentemente bajo los efectos de alguna droga y no comprenden cómo lo dejaron pasar los controles. Al menos dos personas resultaron heridas a raíz de la violenta reacción del pasajero.

Según sus datos en sus redes, Campos Alder es especialista en asesoría de inversiones y estructuración financiera.