25 de noviembre de 2025 - 11:44

Reportan que helicóptero cayó en el rancho del Club Sajonia

Club Sajonia
El helicóptero con daños materiales que cayó este martes en el rancho del club social Sajonia.Gentileza

Un helicóptero cayó en la mañana de este martes en el rancho del Club Sajonia, según un informe preliminar difundido por fuentes cercanas al hecho. No se registran heridos, solo daños materiales, de acuerdo a los primeros reportes.

Por ABC Color

Poco después de las 11:00, un helicóptero cayó en el rancho del Club Deportivo Sajonia, de acuerdo con los primeros reportes.

Inicialmente, se informó que no hubo víctimas y que el percance dejó solo daños materiales en la aeronave.

Aparentemente, el helicóptero se encontraba realizando clases de instrucción aérea cuando, por razones que aún se desconocen, perdió estabilidad y terminó cayendo en dicho predio, según fuentes de ABC.

NOTICIA EN DESARROLLO.