Reportan que helicóptero cayó en el rancho del Club Sajonia

Poco después de las 11:00, un helicóptero cayó en el rancho del Club Deportivo Sajonia, de acuerdo con los primeros reportes.
Inicialmente, se informó que no hubo víctimas y que el percance dejó solo daños materiales en la aeronave.
Aparentemente, el helicóptero se encontraba realizando clases de instrucción aérea cuando, por razones que aún se desconocen, perdió estabilidad y terminó cayendo en dicho predio, según fuentes de ABC.
NOTICIA EN DESARROLLO.