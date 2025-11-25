Video: auto se incendia frente a la Municipalidad de Concepción

El incendio de un auto fue captado por cámaras de circuito cerrado en inmediaciones de la Municipalidad de Concepción, en las calles Cerro Cora, entre Mariscal López y Coronel Martínez del barrio Centro.

El hecho ocurrió ayer a las 19:00 y por lo que se ve en las imágenes, el fuego inició en el motor y luego se extendió por todo el vehículo.

El vehículo afectado es de la marca Changan, modelo Benni, que estaba al mando de Nancy Rossana Aguilera Alvarenga (29), aunque el auto está a nombre de Juan Andrés Florentín Galeano.

Agentes de la Comisaría 8va de Concepción acudieron al lugar, además del personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP).

Conductora estaba con su hija

Según el reporte policial, la mujer relató que fue a buscar a su hija del teatro municipal y cuando estaba volviendo a su casa, el auto paró repentinamente.

Luego de que el vehículo dejó de funcionar, una persona que pasaba por el lugar le avisó a la conductora que salía humo del capó y debajo del vehículo.

Tras el aviso, la mujer y su hija salieron del auto. Apenas salieron, inició el incendio.

Solo se registraron daños materiales, ya que la conductora, además del auto, dejó en el interior su cartera con documentos personales, del vehículo y su teléfono celular.