Se entregó en Minga Guazú el explosivista buscado por el asalto al banco de Katueté

Se trata de Andrés Pintos Venialgo, de 59 años, quien trabajaba como explosivista autorizado de la Cantera Petters SA de la ciudad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. El mismo era una de las personas buscadas por el asalto al banco Itaú de Katueté, ocurrido en octubre pasado.

Lea más: Explosivos usados en el banco de Katueté salieron de una cantera de Minga Guazú

El explosivista se presentó en la mañana de este miércoles en la sede de la comisaría 8° de Minga Guazú, tras permanecer prófugo desde el 6 de noviembre pasado, cuando se emitieron órdenes de captura contra él y contra su jefe, Deivid Petter De Souza, de 34 años, dueño de la cantera Petters SA, quien sigue prófugo hasta ahora.

Los fiscales Cleider Marlene Velázquez López y Óscar Javier Paredes López incluso ya habían presentado imputación contra ambos por el asalto al banco Itaú de la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú.

El asalto al banco Itaú de Katueté

El golpe fue perpetrado el 30 de octubre pasado, cuando un grupo tipo comando literalmente tomó la ciudad de Katueté y voló con bombas el edificio del banco Itaú, donde supuestamente había el equivalente a 916.000 dólares, de los cuales se recuperaron entre los escombros unos 478.000 dólares, por lo que entonces el monto faltante o robado fue de aproximadamente 438.000 dólares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según la investigación, los explosivos usados en el banco Itaú de Katueté salieron de la cantera Petters SA de Minga Guazú. Al menos eso fue lo que informó la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Tres capturados por asalto al banco en Katueté y al convoy de camiones en Caaguazú

Incluso, había una sospecha de que el explosvista de esa cantera, el ahora detenido Andrés Pintos Venialgo, pudo haber acompañado a los asaltantes hasta Katueté para preparar las bombas.

El hombre será trasladado ahora a Katueté para ser oído por los fiscales y policías investigadores.

La correlación balística, es decir, el análisis científico de las vainas de fusil y pistola que quedaron en la escena del atraco en Katueté, permitió a la Policía descubrir que se usaron las mismas que en el asalto del 10 de setiembre pasado contra un convoy de camiones de empresas transportadoras de encomiendas, en la ciudad de Caaguazú, departamento de Caaguazú.