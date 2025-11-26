Tragedia en Itá: joven muere al caer debajo de un colectivo

Un trágico accidente de tránsito se registró el martes cuando una joven de 22 años perdió la vida tras caer debajo de un colectivo en la ciudad de Itá.

El subcomisario Hugo Troche, de la Comisaría 12ª Central, informó que el hecho ocurrió alrededor de las 18:40 sobre la ruta D074, a la altura del kilómetro 13, en la entrada de la empresa Tres de Febrero. La víctima, identificada como Yamila Arévalos López, funcionaria de la mencionada empresa, se encontraba en su hora libre cuando ocurrió la tragedia.

Según el relato policial y del conductor del colectivo, Vicente Rolón González, de 57 años, la joven fue vista a unos 100 o 200 metros sobre la vía pública y el chofer la levantó para acercarla a su domicilio, ubicado cerca de la empresa. Al intentar descender del vehículo, Yamila perdió el equilibrio y cayó al pavimento, siendo arrollada por una de las ruedas del transporte público.

Al lugar acudieron de inmediato patrulleros de la comisaría, junto a bomberos voluntarios de Itá, quienes constataron que la joven ya no presentaba signos vitales. La médica forense Silvia Giménez diagnosticó como causa del fallecimiento politraumatismo fatal en accidente de tránsito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Accidente en Eusebio Ayala deja heridos y caos vehicular

Chofer quedó detenido

El conductor del colectivo fue trasladado a la comisaría y quedó detenido a disposición del Ministerio Público, mientras que el vehículo fue incautado. La Patrulla Caminera realizó el test de alcotest, arrojando un resultado negativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal de turno, abogado Eduardo Román, supervisó las actuaciones, junto al asistente fiscal Richard Duarte, y se convocó al Departamento de Criminalística para el trabajo de campo. El cuerpo de la víctima fue entregado a su padre, Rodolfo Arévalos.

El accidente se encuentra bajo investigación, y la empresa de transporte cuenta con cámaras de circuito cerrado que serán revisadas como parte del procedimiento.