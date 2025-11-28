Operación “Vapor Cue”: caen dos microtraficantes en Cordillera con más de mil dosis

En el marco de la operación “Vapor Cué”, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) ejecutó tres allanamientos simultáneos dirigidos a desarticular focos de distribución barrial en el departamento de Cordillera, según informó el ente.

El procedimiento dejó como resultado dos detenidos y la incautación de más de un millar de dosis de droga listas para la venta.

Uno de los procedimientos se realizó en Caraguatay, donde detuvieron a Axel Ezequiel Portillo (29), tras allanar su vivienda en el barrio Hugua Po’i. En el lugar se incautaron 13 gramos de cocaína y 72 dosis de crack, que ya estaban fraccionadas para su comercialización.

De forma simultánea, otra unidad intervino en el barrio Río Negro de Mbocayaty, donde fue detenido Néstor Damián Servín (33). En su vivienda se hallaron 125 gramos de crack, equivalentes a unas 875 dosis.

Referentes barriales, según Senad

Como parte del operativo fue activado un tercer allanamiento, orientado a descartar la existencia de un posible centro de almacenamiento de drogas dentro del esquema local de distribución, conforme al reporte.

Ambos detenidos, según Senad, son considerados “referentes” del microtráfico en sus respectivas zonas y quedaron a disposición del fiscal Gedeón Escobar, encargado de la causa.