Altas condenas por sicariato de un supuesto traficante en edificio de Capiatá

El sicariato ahora resuelto en juicio oral se produjo en la noche del 16 de diciembre de 2021 en el primer piso del edificio Don Eulogio López, en el kilómetro 22 de la Ruta PY02, frente mismo a la Municipalidad de Capiatá, en el departamento Central.

La víctima de aquel crimen fue Richard René Aranda Fernández, de 30 años, alias Bart Simpson, quien supuestamente era un traficante de drogas y que fue acribillado a tiros por dos sicarios que lo atacaron frente a su departamento en el mencionado edificio.

Supuestamente, lo mataron porque debía por la provisión de drogas. El homicidio fue grabado íntegramente por cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron ver los rostros de los asesinos.

Lea más: Liberan por humanidad a la mamá del traficante asesinado por sicarios

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Justamente, los autores de ese crimen fueron el uruguayo José Enrique González Silveiro, ahora de 52 años, alias Cote, y el paraguayo Luis Carlos Paradeda Fossatti, ahora de 24 años, alias Lima, según quedó probado en el juicio oral que terminó hoy lunes en el Palacio de Justicia de San Lorenzo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El uruguayo Cote, quien está preso en la penitenciaría regional de Coronel Oviedo, fue castigado con una pena de 30 años de cárcel, mientras que el paraguayo Lima, recluido en la penitenciaría regional de Emboscada Antigua, sufrió una condena de 22 años.

El Tribunal de Sentencia que dictó las sentencias estuvo presidido por la jueza Olga Letizia de Gasperi de Carrón e integrado por sus colegas Óscar Marcelo Rodríguez Masi y Julio César Granada Fleitas,

La que dirigió la investigación fue la fiscala de Capiatá, Carolina Martínez.

Delatado por sus armas

El uruguayo José Enrique González Silveiro, alias Cote, fue capturado el 9 de febrero de 2022 en un control rutero en la zona de Cruce Bella Vista, en el departamento de Amambay, cuando regresaba de Pedro Juan Caballero a Asunción en un bus de pasajeros.

Los policías encontraron en poder de este un bolsón dentro del cual había un fusil M4 calibre 5.56, una pistola Bersa calibre 9 milímetros, tres chalecos antibalas con la inscripción de Policía, municiones y cargadores.

Un estudio balístico permitió descubrir que precisamente esa pistola Bersa fue la que utilizó Cote dos meses antes en el crimen de Bart Simpson en Capiatá.

Lea más: Conectan con dos homicidios a un uruguayo encarcelado

La misma arma también se disparó en el homicidio del traficante Facundo Moraiz Sanabria, de 33 años, alias Tesapará, ocurrido el 29 de diciembre de 2021 en Pedro Juan Caballero, es decir, 13 días después del atentado en Capiatá.

De hecho, el uruguayo Cote debe ser juzgado ahora también por este asesinato registrado en la frontera.

Preparaba un atentado en Asunción

El otro condenado por el homicidio de Bart Simpson en Capiatá, Luis Carlos Paradeda Fossatti, alias Lima, fue detenido el 18 de noviembre de 2022 en una residencia alquilada en Asunción.

Lea más: Condenan a sicarios de la red del Señor de los Cielos

Fue en una operación policial del departamento de Investigaciones de Asunción, aunque dirigida por el fiscal Lorenzo Lezcano.

Lima fue arrestado cuando eso en compañía de Pablo Emilio Olmedo Calonga, de 20 años; Wilber Ramón Rojas Fleitas, de 23 años; Matías Giuliano Salinas Páez, de 22 años, y Matheus Benjamín Da Conceicao Silva, de 22 años.

Según los intervinientes, los cinco jóvenes preparaban un atentado en Asunción, que probablemente iba a ser contra el narcotraficante de Pedro Juan Caballero Ederson Salinas Benítez, alias Ryguasu, quien terminaría muerto efectivamente en un sicariato tres meses después.

De hecho, a raíz de las armas y drogas encontradas en ese procedimiento, Paradeda fue castigado con 10 años de cárcel, mientras que Salinas y Conceicao ligaron una pena de 8 años de encierro.

Lea más: Brasileño fue condenado por justicia paraguaya con pruebas enviadas por gendarmes argentinos

Otro que supuestamente formaba parte de la banda era el brasileño Emanuel Eduardo Dos Santos, ahora de 37 años, alias Liba o Tato, recientemente condenado a 27 años de prisión por el asesinato del peluquero Éver Alfredo López Giménez, de 48 años.

Éver vivía en Ciudad del Este, de donde fue secuestrado, aunque su cuerpo fue encontrado el 28 de enero de 2022 por militares de la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná, específicamente en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, pocos kilómetros aguas abajo del Puente de la Amistad de Ciudad del Este.

Lea más: Paraguayo que estuvo preso en Uruguay sería el mandante del sicariato en Capiatá

Sin embargo, el que aparentemente era el jefe de la organización es el paraguayo Víctor Hugo Giménez Rosas, ahora de 32 años, alias El Señor de los Cielos, quien estuvo preso hasta 2022 en Uruguay, donde cumplió una condena por el asalto a un aeródromo y el intento de robo de una avioneta que debía usarse para el tráfico de drogas.

Actualmente, tiene una orden de captura en Paraguay, emitida en 2022 por el fiscal Lorenzo Lezcano, aunque en 2023 incluso fue declarado en rebeldía por la jueza Diana Carvallo.