Brasileño fue condenado por justicia paraguaya con pruebas enviadas por gendarmes argentinos

Emanuel Eduardo Dos Santos, nacido en Brasil, de 36 años de edad, alias Liba o Tato, fue sentenciado por homicidio doloso a una pena de 27 años de prisión, que es solo un año menos de lo que pidió el fiscal acusador, Luis Alberto Trinidad Colmán.

La condena fue impuesta el viernes último en Ciudad del Este por un Tribunal de Sentencia presidido por Adalberto Adrián Soto Espínola e integrado por Margarita Martínez Palacios y Gloria Elizabeth Vera Benítez.

Liba fue hallado culpable del crimen del paraguayo Éver Alfredo López Giménez, de 48 años, quien vivía en Ciudad del Este y que trabajaba principalmente como peluquero, aunque también se dedicaba al paso mercaderías de todo tipo hacia Foz de Yguazú.

El peluquero desapareció el 24 de enero de 2022, cuando fueron a buscarlo de su casa para hacer supuestamente un corte de cabello a domicilio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, su cuerpo fue recuperado cuatro días después, el 28 de enero de 2022, por militares de la Prefectura Naval Argentina en el río Paraná, específicamente en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, pocos kilómetros aguas abajo del Puente de la Amistad de Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cuerpo hallado en la costa argentina con más de 30 puñaladas es de un esteño

Éver Alfredo López Giménez fue torturado y ultimado con 30 puñaladas. Tenía un antecedente por narcotráfico, ya que había sido detenido en 2011 en su casa de Ciudad del Este en posesión de dos kilos de cocaína.

Detenido casi por casualidad

El verdugo del peluquero fue descubierto casi por casualidad el 15 de febrero de 2023, cuando efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detuvieron un camión con chapa paraguaya sobre la Ruta 14, en la localidad de San José, provincia de Misiones, a 50 kilómetros de la ciudad paraguaya de Encarnación.

El camión era manejado por Igort Adrián Franco Centurión, domiciliado en Coronel Oviedo, quien aparentemente viajaba a Uruguay.

Como acompañante estaba otro hombre que presentó una cédula a nombre de Julio Ariel Rodríguez, supuestamente también paraguayo, pero cuyo acento parecía más brasileño.

Ante esta duda, los gendarmes revisaron a este último y descubrieron que estaba mintiendo sobre su identidad y que además tenía una pistola en la cintura.

Después, revisaron su celular y encontraron fotos y videos que él mismo grabó cuando torturó y luego mató a puñaladas a un hombre que estaba maniatado, amordazado y arrodillado.

Lea más: Localizan en una cárcel de Argentina a uno de los más buscados del Paraguay

Eran las imágenes, justamente, del homicidio del peluquero paraguayo Éver Alfredo López Giménez, que había ocurrido un año antes.

Ante la gravedad de la situación, las autoridades argentinas comunicaron el caso a las paraguayas, tras lo cual se inició el proceso de extradición.

Lea más: Extraditan desde Argentina a brasileño procesado por brutal crimen de un peluquero

Emanuel Eduardo Dos Santos, efectivamente, vino extraditado a Paraguay el 10 de enero de 2024 y quedó recluido en la penitenciaría regional de Encarnación, que funciona en realidad en la ciudad de Cambyretá.

El viernes último, terminó el juicio oral contra el brasileño, en el que se produjeron como pruebas las fotos y videos enviados por los gendarmes argentinos que lo arrestaron.

Los jueces no solo admitieron esas pruebas, sino que resolvieron aplicar la alta condena de 27 años por la muerte del peluquero.

Otros casos

El brasileño Emanuel Eduardo Dos Santos, alias Liba o Tato, era el jefe de una banda de sicarios que cometió varios otros crímenes, según las fotos, videos y conversaciones que se habían recuperado de los celulares de sus miembros detenidos.

Algunos homicidios apuntados a este grupo son los de Juan Manuel Benítez Fretes, alias Gordo, llevado a cabo el 19 de setiembre de 2024 en Capiatá; Richard René Aranda Fernández, alias Bart Simpson, registrado el 16 de diciembre de 2021 en Capiatá; Facundo Moraiz Sanabria, alias Moraiz, ocurrido el 29 de diciembre de 2021 en Pedro Juan Caballero, y Alexander Michael Robles, alias Alex, perpetrado el 24 de octubre de 2019 en Pedro Juan Caballero.

Por otro lado, el verdadero jefe de la organización, por encima incluso de Emanuel Eduardo Dos Santos, sería el paraguayo Víctor Hugo Giménez Rosas, alias El Señor de los Cielos, quien cumplió una condena en Uruguay, pero que ya tiene de nuevo órdenes de captura en Paraguay.