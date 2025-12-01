Hombre de 52 años falleció tras colisión frontal de motocicletas en Capitán Meza

Agentes policiales de la Comisaría 28ª informaron sobre un siniestro vial con desenlace fatal que tuvo lugar la tarde de este domingo, a las 18:15, en un camino vecinal del barrio Natividad del distrito de Capitán Meza, en el departamento de Itapúa. Se trató de una colisión frontal entre motocicletas.

Los intervinientes constataron que falleció de manera inmediata quien fuera Marcelino Martínez Pintos (52), oriundo de la comunidad. La víctima fatal viajaba a bordo de una motocicleta tipo Taiga 125 cc de color rojo, sin chapa.

El otro involucrado fue identificado con las iniciales R.S.I., adolescente de 16 años, quien se trasladaba a bordo de una Star 125 cc color azul, sin matrícula. El menor de edad registró serias lesiones, por lo que fue auxiliado hasta la Unidad de Salud Familiar de Edelira Km 28. Posteriormente, fue trasladado hasta el Hospital General de Itapúa (HGI).

La médica forense Claudia Insfrán determinó como la posible causa de muerte de Martínez un “traumatismo de cráneo-encefálico grave”. El agente fiscal de turno dispuso la entrega del occiso a los familiares.

