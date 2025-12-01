Video: hinchas generan disturbios frente al Club Guaraní tras consagración de Cerro

Tras la victoria de Cerro Porteño 2-0 frente a Atlético Tembetary en el Clausura 2025, un grupo de entre 30 y 35 hinchas del Club Guaraní protagonizó disturbios frente a la sede aurinegra, según confirmó el oficial Juan Gabriel Benítez de la Policía Nacional.

De acuerdo con el reporte policial, los simpatizantes reaccionaron de forma violenta al término del encuentro disputado en el Estadio Defensores del Chaco, pese a que el partido no involucraba al equipo aurinegro.

“Aparentemente, por la molestia de que el club contrario salió campeón, empezaron a incidentar contra el personal policial y luego contra personas que pasaban por la avenida”, explicó Benítez.

Los uniformados desplegados en la zona intentaron contener la situación. Sin embargo, los hinchas ingresaron a la sede del club y lanzaron piedras hacia los agentes, obligando a reforzar el cordón de seguridad.

Según el oficial, la situación no escaló a enfrentamiento entre barras, ya que los seguidores de Cerro Porteño nunca pasaron por la zona. “Ellos tenían otro itinerario, sobre la avenida Fernando de la Mora. Algunos pasaron en vehículos particulares bocinando, algo normal en una celebración”, aclaró.

No se registraron heridos ni detenidos. Tampoco se presentó ninguna denuncia formal ante la comisaría correspondiente.