Agentes del Grupo Lince resultaron lesionados tras accidente de tránsito en Obligado.

Un siniestro vial ocurrió esta mañana a las 8:30 sobre la ruta PY06, en el distrito de Obligado, del departamento de Itapúa. Una motocicleta del Grupo Lince fue rozada por una camioneta y, tras caer al asfalto, fue chocada por un segundo rodado.
Producto del accidente resultaron lesionados los agentes suboficial ayudante Iván Jurtz Pintos y suboficial primero Pedro Alonso Leguizamón Pérez. Los uniformados viajaban a bordo de una motocicleta de la marca GAS 699, color rojo, Nº 461.
La primera camioneta habría rozado a la moto con el espejo retrovisor, provocando que perdieran el control. Se trata de una camioneta de la marca Isuzu, color plata, con matrícula BHR 567, guiada por Bruno Paolo Nieto Napol. El conductor resultó ileso y es oriundo de Bella Vista.
Posteriormente, la segunda camioneta que atropelló a los uniformados es una Chevrolet S10 Z71, color gris, con patente AAHN 738, al mando de Yoni Arsenio Merele Fernández.
El hecho fue informado al agente fiscal de turno. Los agentes del Grupo Lince fueron auxiliados hasta el Hospital Distrital de Obligado. Los mismos estaban prestando servicio en la Agrodinámica, según trascendió.