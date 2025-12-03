Policiales
03 de diciembre de 2025 - 11:21

Piratas del asfalto roban un camión de encomiendas en Capitán Meza y liberan a trabajadores en Pirapó

La Policía Nacional halló gracias al GPS el camión abandonado en un camino vecinal de Capitán Meza.Gentileza

Un camión de encomiendas de la empresa Multienvíos S.A. fue interceptado y vaciado la madrugada de este miércoles en el distrito de Capitán Meza por un grupo armado de seis integrantes. Los trabajadores fueron liberados más tarde por los atracadores en el distrito de Pirapó.

Por Sergio González

Supuestos piratas del asfalto cometieron un robo de mercaderías de un camión transportador de encomiendas de la empresa Multienvíos S.A. durante la madrugada de este miércoles, cerca de las 3:30. El camión tipo Volkswagen 9150 (2014), de color blanco, con patente KVS 003, fue interceptado en una estación de servicios en la compañía Capitán Meza Km 24, del distrito del mismo nombre, sobre la ruta PY06.

Los presuntos autores serían entre seis y siete personas que llegaron en dos vehículos, encapuchados y munidos con armas largas y cortas. Subieron a dos trabajadores de la empresa a los vehículos y tomaron el camión para trasladarlo hasta un camino vecinal, a unos 20 kilómetros del lugar.

Alzaron las mercaderías en los automóviles, que serían de la marca Toyota, tipo Allion o Premio, de color oscuro, según el relato de las víctimas.

Todavía se desconoce el valor de lo robado y qué tipo de mercadería transportaba el camión, que viajaba desde Ciudad del Este con destino a Encarnación.

Abandonaron a trabajadores

Las víctimas fueron identificadas como Fredy Samuel Ríos Valdez (54) y Milciades Armoa Sosa (27). Ambos fueron abandonados en la compañía Jaguarasapá, del distrito de Pirapó.

La denuncia fue realizada ante la Comisaría 79ª de Capitán Meza Km 32, cuyos agentes, en compañía del jefe de Prevención y Seguridad, comisario principal Arsenio Ibarrola, lograron localizar, con el sistema de GPS, el camión que fue abandonado.

El hecho fue informado al agente fiscal de turno de la Unidad Penal de Edelira, José Luis Casaccia.