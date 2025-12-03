Video: hallan extenso túnel en una de las celdas de la cárcel de Tacumbú

Agentes penitenciarios detectaron un túnel en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. La excavación ya tenía aproximadamente unos 10 metros de profundidad y estaba a punto de conectar con debajo del muro de la calle México.

La celda donde se descubrió la excavación estaba habitada últimamente por nueve presos, quienes ya se encuentran aislados. En otra celda, se encontraron bolsas cargadas de arenas.

El descubrimiento se llevó a cabo durante una verificación de rutina realizada en la Escuelita Baja del Pabellón 1, sector celda 1.

Tras el hallazgo, se activaron los protocolos de seguridad, que incluyeron el aseguramiento de la zona y la intervención del personal de Seguridad Penitenciaria.

Túnel en Tacumbú: no faltan reclusos, dice Ministerio de Justicia

Como parte del procedimiento, se realizó el conteo general de la población penitenciaria, confirmándose que la totalidad de las personas privadas de libertad se encuentra en su lugar, sin registrarse faltantes, informó el Ministerio de Justicia.

Asimismo, por instrucción institucional, se solicitó la intervención de la Policía Nacional, que actualmente acompaña las tareas técnicas, refuerza el perímetro interno y externo y coopera con las diligencias investigativas.

Se cree que este es uno de los antiguos túneles que fueron hechos por el Clan Rotela y que no fue encontrado durante las diferentes búsquedas.