Conocé las diez principales estafas de fin de año

Para estar alerta ante estafas de fin de año es fundamental desconfiar de ofertas inusualmente atractivas, nunca compartir datos sensibles ni códigos de verificación, y verificar la autenticidad de los remitentes.
Tipos de estafas de fin de año
- Premios falsos: te avisan que ganaste algo y te piden dinero para “liberar” el premio.
- Phishing bancario: mensajes falsos de tu banco pidiendo contraseñas, códigos o datos personales
- Ofertas falsas por WhatsApp/redes: links con descuentos irreales que roban tus datos o instalan virus.
- Estafas del aguinaldo: supuestos asesores financieros o “inversiones piramidales” que prometen duplicar tu dinero.
- Falsos alquileres de verano: casas de campo, quintas o balnearios que piden seña y luego desaparecen.
- Ventas fantasma: tiendas online con precios demasiado bajos que nunca envían el producto.
- Vaciamiento de cuentas bancarias y clonación de tarjetas: aprovechan la actividad bancaria para intentar vaciar cuentas o clonar tarjetas de crédito/débito. Esto puede ocurrir a través de métodos como el phishing (suplantación de identidad).
- Robo de datos mediante códigos QR y regalos falsos: una modalidad reciente implica el uso de códigos QR fraudulentos o supuestos regalos para robar datos bancarios de las víctimas.
- Estafas telefónicas y mensajes sospechosos: solicitudes inusuales de información personal o financiera a través de llamadas, mensajes de texto o WhatsApp son comunes. Los estafadores se hacen pasar por bancos u otras instituciones para obtener datos sensibles.
- Billetes falsificados: en el ámbito presencial, las autoridades también han pedido especial atención a la circulación de billetes falsificados durante las compras de fin de año.
Recomendaciones
- Desconfiá de premios inesperados: no pagues para “liberar” nada.
- No abras links sospechosos: accedé siempre desde páginas oficiales.
- No compartas códigos ni contraseñas: los bancos nunca los piden.
- Verificá alquileres y ventas: pedí datos reales, busca reseñas y evita precios “demasiado buenos”.
Dónde Denunciar
Si fuiste víctima de una estafa o fraude, es fundamental denunciar el hecho. Se puede contactar a la Policía Nacional, al Ministerio Público o a la Unidad Especializada en Delitos Informáticos del Ministerio Público.