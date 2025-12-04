Intentó hacerse pasar por enfermera en el Instituto de Medicina Tropical y fue detenida

La mujer detenido hoy en el hospital del Instituto de Medicina Tropical es Ruth Valeria Dipp Portillo, de 35 años, domiciliada en Nuñez de Balboa y Arasá, barrio Ita Ybaté de la ciudad de Lambaré, quien sería adicta a la morfina.

Aparentemente, la profesional fisioterapeuta ingresó vestida con una bata blanca utilizada por las enfermeras, aparentemente fingiendo ser una de estas por alguna razón.

Lea más: Roban una bebé del Hospital de Barrio Obrero: mujer se hizo pasar por enfermera

Personal del Instituto de Medicina Tropical denunció a intrusa

Sin embargo, el licenciado Luis Enrique Mattesich Pereira (28) se dio cuenta de la mujer efectivamente no formaba parte del personal de blanco del hospital por lo que denunció el hecho ante la comisaría jurisdiccional, la 19ª de Asunción.

Lea más: Simuló ser enfermera y durmió a una joven madre para raptarle su bebé Este artículo tiene 19 años de antigüedad

Inmediatamente, patrulleros de la unidad policial se trasladaron al nosocomio donde procedieron a la detención de la impostora.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El caso fue puesto a conocimiento de la fiscala Claide Acosta, quien dispuso que mujer quede en carácter de aprehendida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fuentes de la comisaría 19° confirmaron que Ruth fue descubierta rápidamente debido a que estaba muy acelerada y estaba revisando las salas de internados y los armarios o almacenes de medicamentos, como si estuviera buscando algo, señalaron.