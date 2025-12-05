Asesinato en la Chacarita: matan a venezolano a puñaladas tras una gresca

De acuerdo con el relato de los vecinos de la Chacarita, poco después de las 16:00 del jueves, un grupo de hombres, la mayoría de ellos adictos al crack estaban reunidos sobre la calle Estados Unidos y Capitán Leguizamón, ya en el sector conocido como San Felipe.

Por alguna razón comenzó una discusión entre alguno de los hombres del grupo que incluía al venezolano, quien aparentemente estaba viviendo en la zona, donde llegó atraído por el vicio.

Supuesto homicida tenía el puñal en la cintura

En medio del forcejeo, Renso Javier Esquivel Burgos (35), con antecedentes por hurto y violencia doméstica, sacó un puñal que tenía en la cintura y se tiró sobre el extranjero, a quien aplicó tres profundas heridas en el pecho.

Aparentemente, el puñal afectó varios órganos vitales y aunque el herido fue auxiliado rápidamente por vecinos y agentes de la comisaría 5° de Asunción no aguantó y falleció al llegar al Hospital de Trauma.

Por su parte, el presunto homicida fue rápidamente ubicado y detenido por los agentes de la mencionada unidad policial. Por cuestiones de seguridad, el sospechoso fue derivado al departamento de Investigaciones, donde quedó recluido.

Por su parte, efectivos del departamento Interpol tomó fotografías y muestras de las huellas dactilares del finado con el objetivo de confirmar su identidad y nacionalidad, que según lugareños, sería venezolana.