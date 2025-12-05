Policiales
05 de diciembre de 2025 - 10:26

San Ignacio: joven de 21 años fallece en accidente de tránsito sobre la ruta PY01

Un joven de San Ignacio pierde la vida tras ser embestido por un camión en la ruta PY01; su acompañante permanece grave en el hospital.
SAN IGNACIO, Misiones. Un joven de 21 años, identificado como Ángel Fernando Borda León, falleció como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta PY01, a la altura del km 227, específicamente en el cruce Tañarandy. El mismo estaba en compañía de un amigo, quien se encuentra con lesiones graves internado en el Hospital Regional de San Juan Bautista. Ambos transitaban sobre una motocicleta, la cual fue impactada por un camión de gran porte.

Por Jesús Riveros

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, un camión de la marca Scania, al mando de Rubén Ayala Ramírez, circulaba con dirección San Juan Bautista hacia San Ignacio, Misiones, cuando en el Km 227 de la ruta PY01, impactó por la parte trasera de una motocicleta en la que viajaban dos jóvenes.

De acuerdo con la versión del conductor del camión, el biciclo aparentemente se desplazaba sin luces, lo que habría dificultado su visualización. Tras el fuerte choque, ambos ocupantes de la motocicleta fueron despedidos violentamente sobre la capa asfáltica, mientras el biciclo quedó incrustado debajo del chasis delantero del vehículo de gran porte.

La víctima fatal fue identificada como Ángel Fernando Borda León de 21 años, quien falleció a causa de las graves lesiones sufridas, mientras que su acompañante fue derivado al Hospital Regional de San Juan Bautista, para estudios y atención especializada. El conductor del camión salió ileso y dio resultado negativo en la prueba de alcotest practicada por la Patrulla Caminera.