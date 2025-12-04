Policiales
04 de diciembre de 2025 - 12:33

Accidente fatal en Arroyos y Esteros, auto perdió el control en la ruta

Varias personas se acercaron para ayudar a los ocupantes del Toyota Siena que choco contra la columna.
Una niña de 7 años falleció tras un accidente que se produjo esta mañana en Arroyos y Esteros. El conductor del vehículo perdió el control del rodado luego de realizar un adelantamiento y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. Las cuatro personas heridas fueron derivadas hasta el Hospital Básico de la ciudad. Dos de ellas están graves.

Por ABC Color

En la mañana de este jueves se produjo un terrible accidente en la ciudad de Arroyos y Esteros, en el que falleció una niña de 7 años y cuatro personas resultaron heridas.

El Sub Comisario, Pedro Morán, Jefe de la Comisaría de Arroyos y Esteros, señaló que el conductor del vehículo expresó que realizó un adelantamiento y luego de eso perdió el control del rodado.

El Toyota Sienta, de color negro, terminó incrustado por una columna de alumbrado. Dentro del mismo se encuentra el cuerpo de la menor, quien está atrapada entre los hierros, mientras que los demás pasajeros fueron derivados al Hospital Básico de la ciudad para ser atendidos.

“Dos de las personas están heridas de gravedad, mientras que las otras están con lesiones más leves”, comentó el comisario.

Seguido, el oficial indicó que los accidentados son oriundos de Yasy Cañy y el conductor les hizo un favor a unos conocidos para ir a buscar del Aeropuerto a unas personas que volvían de España.

En el lugar se aguarda la presencia del Agente Fiscal de turno, el médico forense y a los profesionales de criminalística.