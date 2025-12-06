Policiales
06 de diciembre de 2025 - 19:48

Reportan el incendio de un depósito en el microcentro de Asunción

Agentes policiales y de la PMT asisten a bomberos en el incendio que se registra en un depósito en la calle Tacuary y Eligio Ayala.
Bomberos voluntarios confirmaron que varias unidades se encuentran combatiendo un incendio que se registra en un depósito ubicado sobre la calle Tacuary casi Eligio Ayala, centro de Asunción. Según reportes iniciales, el predio se encuentra cerca del Indert.

Por ABC Color

Pasadas las 19:00 de este sábado, se reportó el principio de un incendio en la zona de Tacuary y Eligio Ayala, en las cercanías de la Plaza Uruguaya y justo a lado de la sede central del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Bomberos Voluntarios de Sajonia y de la Policía Nacional trabajan para combatir las llamas.

Se desconoce qué productos alberga el depósito siniestrado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que trabaja para realizar los desvíos correspondientes en el tránsito.

El humo tomó la zona del microcentro y fueron evacuados temporalmente los manifestantes que llevan meses instalados en precarias carpas en la calle.

NOTA EN DESARROLLO