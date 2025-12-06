Reportan el incendio de un depósito en el microcentro de Asunción

Pasadas las 19:00 de este sábado, se reportó el principio de un incendio en la zona de Tacuary y Eligio Ayala, en las cercanías de la Plaza Uruguaya y justo a lado de la sede central del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Bomberos Voluntarios de Sajonia y de la Policía Nacional trabajan para combatir las llamas.

Se desconoce qué productos alberga el depósito siniestrado.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que trabaja para realizar los desvíos correspondientes en el tránsito.

El humo tomó la zona del microcentro y fueron evacuados temporalmente los manifestantes que llevan meses instalados en precarias carpas en la calle.

NOTA EN DESARROLLO