Roban histórica placa de la Scuola Dante Alighieri de Asunción

La Scuola Dante Alighieri, informó que fue víctima de la inseguridad en el microcentro de Asunción. Desde la institución lamentaron lo ocurrido porque la placa robada formaba parte del patrimonio histórico del colegio y señalaron que la ausencia de la pieza afecta la memoria colectiva del lugar.

Según informaron, esta placa estaba frente a la institución y compartía espacio con otra que recuerda que en esa casona residió el general Juan Bautista Egusquiza, expresidente de la República del Paraguay.

A través de un comunicado, las autoridades del Dante Alighieri apelaron a la colaboración ciudadana. Solicitan que cualquier persona que haya visto el hecho, tenga información relevante o reconozca la placa en algún punto de venta, se comunique de inmediato con la institución.

“Su recuperación es muy importante para conservar la memoria y el valor histórico de nuestra institución”, expresaron.

El colegio reiteró su agradecimiento por cualquier dato que permita recuperar la placa.