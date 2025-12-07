Choque fatal en ruta PY19: joven motociclista pierde la vida en Villa Oliva

Un grave accidente de tránsito registrado en la tarde de este domingo dejó como saldo la muerte de un motociclista en el kilómetro 44 de la ruta PY19, tramo Villeta–Alberdi. El hecho ocurrió alrededor de las 18:45 y movilizó a efectivos policiales y especialistas forenses.

La víctima fue identificada como Víctor Pastor Saucedo Villalba, paraguayo, de 28 años, soltero y mecánico de profesión.

El joven circulaba al mando de una motocicleta Star azul, sin chapa, cuando fue impactado por una camioneta cuyo conductor aún no fue individualizado oficialmente en el informe preliminar.

Agentes de la Comisaría 29 de Ybypohyí acudieron al lugar tras el aviso de los vecinos, procediendo a la preservación de la escena y al levantamiento de los primeros datos.

Poco después se constituyeron el agente fiscal de turno, el médico forense y peritos de Criminalística, que iniciaron las diligencias para determinar cómo se produjo el choque y las eventuales responsabilidades.

La calzada fue parcialmente restringida mientras se realizaban las pericias correspondientes, generando cierta congestión en la zona rural.

Según el memorando preliminar, hasta el cierre de esta edición el procedimiento seguía en curso y aún no se contaba con la versión oficial del conductor involucrado.

Las autoridades señalaron que ampliarán la información una vez concluidas las tareas periciales y se obtenga el informe final sobre las causas del fatal siniestro.