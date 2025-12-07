Hombre y mujer aprehendidos por supuesta amenaza con arma de fuego frente a casino de Lambaré

La Policía Nacional informó de la aprehensión de dos personas por un supuesto hecho de amenaza, resistencia y obstrucción a un procedimiento policial, en el contexto de un incidente que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en el barrio Ita Enramada de la ciudad de Lambaré.

Según el informe policial sobre el hecho, la detención se produjo frente a un casino denominado Veranda, sobre la avenida del Yacht y Golf Club Paraguayo.

La Policía identifica a los detenidos como Aldo Daniel Riveros (39 años), comerciante; y Lais Aline Gomes (37), médica. La mujer sería sobrina del fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

El incidente, según la versión de la Policía

El relato policial de los hechos indica que agentes de la Comisaría 16 Central acudieron a un llamado en el que se denunciaba que un hombre amenazó a otras personas con un arma de fuego. Frente al casino, los agentes intentaron verificar la denuncia, pero Rivero y Gomes “en todo momento” se opusieron al procedimiento policial.

Tras comunicar el hecho a la Fiscalía, los uniformados hicieron “uso de la fuerza proporcional” y aprehendieron a ambas personas, tras lo cual inspeccionaron su vehículo hallaron en su interior una pistola de calibre 9 milímetros.

El arma de fuego y el vehículo fueron incautados, y ambas personas aprehendidas fueron trasladadas a la Comisaría 16 por orden de la fiscal Cynthia Huespe.