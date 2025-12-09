Carmen del Paraná: joven se lanzó al río desde una dársena para embarcaciones y terminó ahogado

Agentes de la Comisaría 9ª de Carmen del Paraná, en Itapúa, informaron del hallazgo del cadáver de un hombre de 22 años, sumergido en el río Paraná. El rescate del occiso se realizó por agentes del Área Naval en Itapúa (ANI), con el apoyo de pobladores de la zona.

El cuerpo fue encontrado sumergido a 40 metros de la orilla de la costanera de la ciudad. Fue identificado como Alejandro Vera Caballero, oriundo de la compañía Jakarey del distrito.

El médico forense Juan Ángel Villalba diagnosticó la probable causa de muerte como “asfixia mecánica por inmersión”. Según declaraciones de familiares, el joven se encontraba desaparecido desde la tarde del domingo; entretanto, fue hallado cerca de las 7:30 de este lunes 8 de diciembre.

El agente fiscal de la Unidad Penal en Coronel Bogado, Rodolfo Colmán, dispuso la entrega del cuerpo a su madre.

Zona no habilitada

Los intervinientes refirieron que recibieron el reporte del hecho cerca de las 18:15 del domingo. La pareja sentimental y otras personas allegadas manifestaron que el joven habría caído a una zona profunda del río y no logró salir más.

Una comitiva de búsqueda realizó las primeras inspecciones de la zona sin éxito, por lo que suspendieron los trabajos durante la noche para iniciarlos nuevamente en la mañana del lunes.

Los jóvenes se habrían lanzado al río desde una dársena de desembarco, sitio no habilitado para el baño recreativo. El lugar se encuentra a escasos metros de las playas habilitadas de la ciudad; en específico, a 600 metros de la playa Ybycuí y a 900 metros de la playa Pirayu.