La Policía decomisó 6 kilos de marihuana abandonada en la capital de Misiones

Vecinos del barrio Tres Fronteras de la ciudad de San Juan Bautista, Misiones, alertaron a los efectivos policiales de la Comisaría Primera, que varias personas desconocidas estaban merodeando el predio de la capilla San Miguel Arcángel ubicado en la zona.

Tras la denuncia, los uniformados acudieron al lugar para la verificación y visualizaron una bolsa de basura oculta detrás de la capilla mencionada. En su interior encontraron seis panes de supuesta marihuana envueltos en una frazada.

“A través de una denuncia recibimos información de que personas extrañas al barrio estaban merodeando por la zona, por lo que acudimos para la verificación pertinente. Detrás de la capilla encontramos las sustancias ilícitas: son tres panes que estimamos totalizan unos seis kilos de marihuana”, mencionó el subjefe de la Comisaría Primera, oficial segundo José Benítez.

Benítez indicó que por la forma en que fue encontrada la bolsa, aparentemente se estaría preparando para ser entregada a otras personas que podrían estar comercializando la sustancia en las calles de la capital de Misiones.

El hecho fue comunicado a la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico, a cargo del agente fiscal Raúl Agüero, quien dispuso que lo incautado sea remitido para el pesaje exacto y análisis primarios a los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas.