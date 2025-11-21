Allanamiento en San Ignacio Guazú termina con la incautación de cocaína y un detenido

Agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) realizaron un procedimiento en la ciudad de San Ignacio, en el departamento de Misiones, específicamente en el barrio María Auxiliadora, donde detuvieron a una persona.

El detenido, identificado como Vaudelio David Duré Frettez, posee antecedentes por una suspensión de la ejecución de la condena y restricciones vigentes, entre ellas la prohibición de salir del país y de consumir bebidas alcohólicas.

De su poder fueron incautados 9,8 gramos de supuesta pasta base de cocaína, la cual fue remitida para los análisis correspondientes, mientras que el aprehendido quedó a disposición del Ministerio Público.

El procedimiento contó con el acompañamiento del Ministerio Público, encabezado por la agente fiscal Mirta Valle, interina de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.

