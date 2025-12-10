Escáner para la Policía tendrá especificaciones para buscar restos de secuestrados

Días atrás se dio a conocer que se realizará la compra de un escáner para la Policía Nacional, equipo que tendrá como principal función la búsqueda de los restos de los secuestrados, Óscar Denis, Feliz Urbieta y Edelio Morínigo.

La adquisición del escáner es un pedido de los familiares de los desaparecidos, quienes señalan que con ello se podría ampliar la búsqueda a lo que se encuentra debajo de la tierra.

“Tuvimos buenas experiencias con las ubicaciones de las caletas, la ubicación del cuerpo de Alejandro, no es fácil que te digan, está acá, y uno no tener la visión de lo que está debajo de la tierra”, señaló el Comisario Nimio Cardozo, jefe de Antisecuestro de la Policía Nacional.

En base a eso surgió la idea de adquirir unos escáneres, que las hijas de Óscar Denis se encargaron de facilitar algunos modelos de los que se utilizan en el mundo. “Fue ahí que se solicitó la compra de esos escáneres con algunas características específicas”.

El comisario admitió desconocer el costo que tendrán los equipos, así como las especificaciones técnicas. “Dependería mucho del terreno y para qué se va a utilizar. Hay algunos que hacen visualización hasta 10 metros, otros hacen la reconstrucción en 3D, otros pueden reconocer si son huesos o son troncos”.