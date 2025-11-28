“Ya no sé si se les sigue buscando a los secuestrados”, sostiene hija de Óscar Denis

Beatriz Denis, hija de Óscar Denis, exvicepresidente secuestrado hace cinco años, manifestó estar cansada de las promesas que les da el gobierno cada vez que preguntan por la búsqueda de su padre.

Señaló que la última vez que habló con el presidente de la República, Santiago Peña, fue hace más de un año, pero hasta ahora no cumplió con las promesas que hizo.

“Estamos hastiadas. Estamos hartas de esta situación. Venimos del 15 de octubre del 2024 con una reunión con el presidente, donde, además de prometernos muchas cosas, dijo que ordenó que se vea la adquisición de un escáner que penetra el suelo para esta supuesta búsqueda, porque no sé si se les sigue buscando a los secuestrados”, explicó Beatriz Denis.

Seguido comentó que para que el trabajo realizado tenga los resultados deseados se deben tener los elementos necesarios y que no se cuenta con eso a disposición, porque el país no tiene.

“Empezamos con que se iba a realizar una compra rápida, directa a través de Itaipú. De una compra directa pasó a una licitación que tenía la apertura de ofertas el 27 de noviembre, pero hasta ahora no hay nada o no salió nada”, remarcó la hija del expresidente.

A continuación fue tajante: “Estamos cansadas de palabritas y caramelos. Entonces, cuando nos dicen estas cosas, pedimos documentos, porque a las palabras se las lleva el viento”.

En otro momento, recordó que 700 mil dólares o más se van a ser destinados para una Villa Navideña, cuando las prioridades son diferentes.

“Un exministro habló que con esa plata podría hacer milagros en el sistema de salud. Yo creo que un cuarto de esto necesitamos para la famosa tecnología que hace falta para que esta búsqueda tenga resultado”.

Luego apuntó: “Puede que se les encuentre a los secuestrados, como puede que no. Pero, por lo menos, ese trabajo va a ser más eficiente”.

“Puedo estar equivocada y espero estar equivocada. Pero ya van más de cinco años y esto es repetitivo. Caramelos ya no, ya basta de eso”, finalizó.