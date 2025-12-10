Guairá: detienen a hombre con orden de captura por robo y homicidio que data de 2006

La Policía Nacional informó que en horas de la madrugada de este miércoles llevó a cabo, en conjunto con el Ministerio Público, un allanamiento en la localidad de Rojas Potrero, departamento de Guairá, que concluyó con la detención de un hombre sobre quien pesaban varias órdenes de captura, entre ellas hechos de homicidio y tentativa de homicidio.

El informe policial identifica al detenido como Alcides Alderete Urunaga (44 años), quien era buscado por hechos de robo agravado y homicidio doloso (del año 2006), hurto agravado (2019), tentativa de robo agravado y homicidio doloso (2024) y robo agravado (2025).

Alderete Urunaga fue detenido en un domicilio particular en la compañía Rincón - Borja del distrito de Rojas Potrero y de su poder fue incautada una escopeta de calibre 12 con cuatro cartuchos.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 5 de Ybaroty por orden de la fiscal interviniente Noelia Soto, de la ciudad de Villarrica.