Rescatan en Chile a tres paraguayas que eran explotadas sexualmente

La investigación de este nuevo caso de trata de personas se inició el 1 de diciembre pasado, cuando un hombre llamó desde Pedro Juan Caballero al *377 y fue atendido por expertos del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión (Das), una unidad especializada de la Policía Nacional (PN) de Paraguay.

El denunciante dijo que su pariente, una joven de 18 años, probablemente estaba secuestrada en Chile, país al que viajó solo un mes antes y evidentemente bajo engaños ya que le prometieron un trabajo como niñera.

Pedido de auxilio desde Chile

Supuestamente, a los pocos días de haber llegado, la víctima fue despojada de sus documentos y amenazada con que tenía que pagar los gastos de su viaje, por lo que después la obligaron a ejercer la prostitución.

En la primera oportunidad que tuvo, la citada joven usó un celular y se comunicó con sus familiares en Paraguay, a quienes avisó lo que estaba pasando e incluso les envió la ubicación del lugar donde la mantenían en cautiverio.

Cooperación policial internacional

Esos mismos datos fueron entregados por los parientes de la víctima a la Policía de nuestro país, que a su vez se comunicó con la Policía de Investigaciones (PDI), una de las principales fuerzas de seguridad de Chile y de las más prestigiosas de América.

El jefe de Antisecuestro de la Policía de Paraguay, comisa comisario principal Nimio Abel Cardozo Espínola, explicó ayer que trabajaron directamente con sus colegas de la oficina homóloga de la PDI, denominada Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) Antisecuestros.

Ambas oficinas policiales, Das de Paraguay y BIPE Antisecuestros de Chile, forman parte de la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (CIPSE), grupo que justamente preside actualmente el comisario principal Nimio Cardozo.

A orillas del océano Pacífico

Los policías chilenos procesaron la información enviada por los paraguayos y al día siguiente, es decir, el 2 de diciembre, ya localizaron el lugar del cautiverio de nuestra compatriota, que resultó ser un departamento del condominio Reinos Francos de la ciudad de La Serena, en la Región de Coquimbo, prácticamente a orillas del océano Pacífico.

En ese sitio, los agentes de la PDI de Chile rescataron no solo a la joven de 18 años que era el objetivo inicial sino también a otras dos paraguayas que igualmente vivían en las mismas condiciones.

De ese modo, las tres paraguayas finalmente quedaron libres y en los próximos días regresarán a nuestro país.

Trata de personas con fines de explotación sexual

Al final de aquel procedimiento del 2 de diciembre pasado, los intervinientes chilenos reportaron también la detención de la supuesta responsable del “negocio”, la también paraguaya Larissa Brecthenaider, de 28 años, quien supuestamente actuaba en complicidad con el que sería su pareja, el venezolano Jesús Manuel Durante Naranjo, de 36 años, también arrestado.

La paraguaya Larissa Brecthenaider fue imputada por supuesta trata de personas con fines de explotación sexual.

La citada mujer ya había sido arrestada en Brasil en el año 2021 con el que en ese momento era su pareja, el también paraguayo Blas Airton Argüello de Jesús, cuando transportaban en un vehículo una carga de 21 kilos de cocaína y utilizaban a sus dos hijos menores para intentar eludir los controles, según publicaciones oficiales de dicho país.