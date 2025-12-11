Fiscalía procesaría al policía que fue llevado sobre el capó de un vehículo por una médica furiosa

El incidente se produjo el sábado de mañana, cuando la médica Gloria María Chávez Leal, de 40 años, supuestamente se negó a ser verificada por agentes de la comisaría 10ª de Asunción que le salieron al paso en el semáforo de la avenida Aviadores del Chaco casi Campos Cervera.

La mujer conducía una camioneta MG blanca, con chapa AAEY 472.

Los uniformados actuaron por el pedido de auxilio que hizo el chofer de Bolt y Uber Hugo Rodrigo Candia Gavilán, de 25 años, quien venía persiguiendo a la mujer desde la zona de la estatúa de Las Residentas, en Luque, donde supuestamente protagonizaron un roce.

El hombre manejaba un automóvil Toyota negro, con chapa AAXR 469.

El que dirigió el procedimiento policial fue el propio subjefe de la comisaría 10ª, subcomisario Félix Ciancio, quien según se ve en videos grabados por transeúntes se puso frente a la camioneta de la médica y le ordenó que bajara.

Esta se negó a obedecer y en todo momento supuestamente actuó de manera prepotente, hasta que luego aceleró la marcha y se llevó por delante al policía, quien quedó sobre el capó.

La médica ingresó a la calle Campos Cervera, luego siguió por San Juan XXIII hasta que tomó las avenidas Molas López y San Martín y finalmente la calle Gerónimo Zubizarreta, siempre llevando al policía prácticamente como rehén.

De hecho, la persecución terminó solo cuando una patrullera se atravesó frente a la camioneta de la médica, tras lo cual también intervinieron el otro conductor que había hecho la denuncia y hasta motociclistas que trabajan como delivery, quienes también fueron aparentemente chocados por la mujer durante el escape.

Eso sí, el vehículo de la médica fue atacado por sus perseguidores, quienes rompieron los vidrios y le provocaron un corte en la boca.

Al final, la mujer tuvo que ser prácticamente rescatada por los mismos policías para que sus víctimas no le hicieran daño.

Invocó a sus hermanas mayores, una comisario general y una asistente fiscal

Una vez controlada la situación, los policías trasladaron a ambos conductores a la comisaría 10ª, donde supuestamente la médica volvió a advertir que tenía influencias e invocó a sus hermanas mayores, la comisario general María Rossana Chávez Leal, de 51 años, actual directora de la Dirección Científica y Técnica de la Policía, y la abogada Cynthia María Chávez Leal, de 45 años, quien dijo ser asistente fiscal del Ministerio Público.

Efectivamente, la comisario general y la asistente fiscal se presentaron después en la comisaría, donde también llegó la fiscala de turno, Karina Liz Caballero Hellión.

Los policías de la comisaría 10ª se quejaron de que la fiscala ni siquiera ordenó que le hicieran el alcotest a la médica y que la liberara casi de manera inmediata.

Versión de la fiscala

La fiscala interviniente, Karina Caballero, habló con ABC sobre el incidente y negó haber favorecido a la médica, así como también haber amenazado al conductor de plataformas involucrado, quien hizo esa denuncia ante los medios de comunicación.

La fiscala Caballero aclaró que reprueba lo que sucedió y anunció que todas las partes serán investigadas y, eventualmente, sancionadas.

“Yo me constituí en la comisaría porque era un escándalo que ni siquiera la Policía fue capaz de apaciguar. Tuve que aparecer yo en la comisaría y todos se calmaron”, arrancó la representante del Ministerio Público.

“El policía se puso en esa situación”

Aunque reconoció que la conducta de la médica y del conductor de plataformas involucrados fueron desacertadas, la fiscala también cuestionó la actuación de los policías.

“El policía se puso en esa situación. Esa no es una actuación regular de la Policía. Vos tenés que mantener el orden, poner paños fríos, no producir el avivamiento de más exabruptos y de más violencia”, criticó al subcomisario Félix Ciancio.

“Todas las personas involucradas en este hecho lamentable van a afrontar las consecuencias de sus actos. Cada uno va a cargar con su mochila y van a tener las consecuencias jurídicas que cada uno deba tener. Acá nadie se salva. No es que la señora se va a salvar, ni el muchacho se va a salvar, ni la Policía”, avisó.

“La Policía tendrá que ser investigada también por su actuación irregular. Vos no podes como oficial de la Policía exponerte de esa manera y exponer al tráfico a esa situación. No había necesidad de subirse al capó. Ellos tienen un protocolo de actuación en el que no se le permite el uso excesivo de la fuerza”, dijo la fiscala Karina Caballero.