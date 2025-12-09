Fiscalía investiga incidente en el que una mujer huyó con un policía sobre el capó

El sábado se registró una persecución en Asunción, cuando una mujer huyó a gran velocidad con un policía aferrado sobre el capó de su camioneta.

El agente intentó demorarla debido a que protagonizó un choque en la zona del Parque Ñu Guasu con un hombre identificado como Hugo Rodrigo Candia Gavilán, al mando de un Toyota Vitz, que fue impactado por el vehículo MG ZS blanco, el cual cruzó de forma indebida sobre la autopista Silvio Pettirossi, según el acta policial. La conductora, en lugar de detenerse, se dio a la fuga.

El Ministerio Público, representado por la agente fiscal de la Fiscalía Barrial n° 8, Karina Caballero, abrió una investigación sobre el hecho.

Según el relato, Candia alcanzó a la mujer sobre la avenida Aviadores del Chaco, donde le reclamó el choque. La mujer descendió, lo insultó y volvió a huir, por lo que el joven llamó al Sistema 911 y solicitó apoyo policial.

Apoyo policial y huida

Agentes de la Comisaría 10ª acudieron al lugar, la alcanzaron y pidieron a la conductora que estacionara; sin embargo, la conductora aceleró y embistió al subcomisario Félix Ciancio, quien quedó sobre el capó del vehículo mientras la mujer siguió huyendo.

La camioneta avanzó varios kilómetros con el policía sobre el capó, atravesando calles como Aviadores del Chaco, Campos Cervera, Papa Juan XXIII, San Martín, Molas López y finalmente Zubizarreta, donde gracias al apoyo de otras patrullas, detuvieron el vehículo.

La mujer fue identificada como Gloria María Chávez Leal, de 40 años.

El caso está en etapa de recolección de datos, con verificación detallada de todas las circunstancias que rodearon el incidente, a fin de esclarecer lo acontecido y determinar eventuales responsabilidades.

Investigan incidente con agente sobre capó

Este hecho se encuentra actualmente bajo verificación mediante declaraciones, imágenes de circuito cerrado y demás elementos técnicos disponibles.

También se evalúa el procedimiento aplicado hacia la conductora para determinar su adecuación a los protocolos vigentes y a los estándares legales correspondientes.

Se constató que ambos conductores presentaron daños materiales en sus rodados. Asimismo, la conductora registró lesiones que requirieron asistencia médica, mientras que los agentes policiales comunicaron haber actuado en un contexto que también será evaluado en la investigación penal.

Las diligencias incluyen la obtención y análisis de circuitos cerrados de la zona, especialmente del momento del presunto roce inicial, así como la verificación de un incidente entre las mismas partes, en una estación de servicios.