PJC: atracan comercio y se llevan la recaudación del día

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta cometieron un asalto en perjuicio de una casa de venta de materiales de construcción ubicada en el barrio Jardín Aurora, al sur de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Los maleantes habrían simulado ser clientes para perpetrar el ilícito, aunque no se quitaron el casco de la cabeza, según maneja la Policía Nacional, a juzgar por las manifestaciones del comisario Edgar Peralta, jefe policial de la zona del hecho.

Los delincuentes, que portaban pistolas, obligaron a los empleados a la entrega del dinero que había en la caja que sería entre 10 y 15 millones de guaraníes, además del celular perteneciente a una de las víctimas, según los intervinientes; el hecho ocurrió entre la siesta y la tarde de este miércoles. Tras perpetrar el atraco, los maleantes volvieron a abordar el biciclo en el que llegaron para huir del sitio.

Buscan a los autores del asalto

El comisario Edgar Peralta, jefe de la Comisaría 7ª de Pedro Juan Caballero, señaló que se dio participación a los agentes de investigaciones de la Policía Nacional que están en la tarea de búsqueda y localización de los delincuentes.

Imágenes de circuito cerrado del local blanco del asalto, como así también de los alrededores, están siendo procesadas y otros elementos más son analizados para tratar de dar con el paradero de los asaltantes, según el jefe policial.