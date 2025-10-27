Roban 100 celulares y una furgoneta en asalto a depósito de encomiendas en PJC

El hecho de asalto ocurrió en un depósito de encomiendas ubicado en Juan Emilio Oleary entre Adela Speratti y Nanawa del barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero, resultando víctima Julio César Alcaraz Argüello, de 47 años, comerciante, según informe de la Policía Nacional.

Ataron de pies y manos a la víctima

El comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, señaló que la víctima fue atada de pies y manos por los malvivientes.

“Tres a 4 sujetos llegaron en un vehículo Ford tipo Fiesta color blanco e ingresaron en el depósito, tenían un acento portugués, uno tenía arma de fuego con la que intimó a la víctima a entregar las cajas que contenían los 100 celulares; ataron de pies y manos a la víctima, llevaron también una furgoneta que se encontraba en el lugar y contenía encomiendas pero no se sabe específicamente de qué se trata, ya que la víctima no formalizó la denuncia en la Comisaría”, expresó Toledo en base al relato dado por la víctima a los intervinientes.

Todo quedó registrado en imágenes

Según el comisario Toledo, la llegada, el atraco y la fuga de los asaltantes, quedaron registrados en imágenes de circuito cerrado.

“Pudimos ver que fueron por el Brasil hacia Zanja Pytã; ahora está a cargo de Investigaciones (de la Policía Nacional)”, manifestó el uniformado, que enfatizó que las imágenes serán de gran ayuda para esclarecer el caso.