Policiales

Roban 100 celulares y una furgoneta en asalto a depósito de encomiendas en PJC

Un asalto a un depósito de encomiendas de la ciudad de Pedro Juan Caballero (PJC) ocurrió el fin de semana y causó una millonaria pérdida para la empresa; según datos aún preliminares, los maleantes se alzaron con unos 100 celulares de la marca Xiaomi. Además, se llevaron una furgoneta que también contenía encomiendas; el hecho quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, según informó la Policía Nacional.

Por Eder Rivas
27 de octubre de 2025 - 18:05
Agentes policiales inspeccionan el lugar del asalto en Pedro Juan.
Agentes policiales inspeccionan el lugar del asalto en Pedro Juan.Gentileza

El hecho de asalto ocurrió en un depósito de encomiendas ubicado en Juan Emilio Oleary entre Adela Speratti y Nanawa del barrio San Antonio de la ciudad de Pedro Juan Caballero, resultando víctima Julio César Alcaraz Argüello, de 47 años, comerciante, según informe de la Policía Nacional.

En imágenes de circuito cerrado se observan la furgoneta robada y el automóvil en el que llegaron los asaltantes.
En imágenes de circuito cerrado se observan la furgoneta robada y el automóvil en el que llegaron los asaltantes.

Ataron de pies y manos a la víctima

El comisario Carlos Toledo, subjefe de la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero, señaló que la víctima fue atada de pies y manos por los malvivientes.

“Tres a 4 sujetos llegaron en un vehículo Ford tipo Fiesta color blanco e ingresaron en el depósito, tenían un acento portugués, uno tenía arma de fuego con la que intimó a la víctima a entregar las cajas que contenían los 100 celulares; ataron de pies y manos a la víctima, llevaron también una furgoneta que se encontraba en el lugar y contenía encomiendas pero no se sabe específicamente de qué se trata, ya que la víctima no formalizó la denuncia en la Comisaría”, expresó Toledo en base al relato dado por la víctima a los intervinientes.

Lea más: PJC: Atracan boca de cobranzas y se alzan con G. 6.000.000

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo quedó registrado en imágenes

Según el comisario Toledo, la llegada, el atraco y la fuga de los asaltantes, quedaron registrados en imágenes de circuito cerrado.

“Pudimos ver que fueron por el Brasil hacia Zanja Pytã; ahora está a cargo de Investigaciones (de la Policía Nacional)”, manifestó el uniformado, que enfatizó que las imágenes serán de gran ayuda para esclarecer el caso.