Sicariato en PJC: matan a tiros a un comerciante

Un atentado mortal ocurrió anoche en una zona conocida como Mafusi, a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Un hombre identificado como Crispín Rafael Benítez Barreto, de 32 años, sin antecedentes penales, propietario de un establecimiento comercial, fue atacado por sicarios que se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Según datos brindados por el comisario Sergio Sosa, jefe de Prevención de la Dirección Departamental de la Policía Nacional, la víctima se disponía a cerrar su negocio cuando fue sorprendido por el pistolero, que llegó a pie hasta el local mientras su cómplice lo aguardaba cerca en una motocicleta.

Benítez Barreto intentó huir, pero fue alcanzado por varios de los disparos realizados por el sicario, quien tras perpetrar el atentado huyó con su cómplice en motocicleta. Parte del hecho fue registrado por una cámara de seguridad.

Tras el atentado, familiares del comerciante lo llevaron al Hospital Viva Vida, donde se constató su deceso.

¿Víctima conocía a sus verdugos?

El comisario Sosa indicó que se cree que la víctima conocía a quienes la atacaron y comentó que los investigadores tienen pistas sobre la identidad de los atacantes.

“Tenemos muy buena información en relación a los supuestos autores; tenemos muy buena pista para identificar primeramente y lograr la detención de los autores”, indicó el jefe policial.

Mencionó que existe un testigo presencial del hecho que podría aportar importantes datos.