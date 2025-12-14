Una persona fallece y otra queda herida al intentar defender a una mujer en el Bañado Tacumbú

En la madrugada de este domingo se produjo el fallecimiento de una persona, mientras que otra terminó con una herida en la zona del cuello, luego de intentar rescatar a una mujer que estaba siendo golpeada por su pareja.

El hecho ocurrio en el bañado Tacumbú, donde perdió la vida César Daniel Riveiro Morel de 33 años, producto de dos disparos de arma de fuego. La otra victima fue Ricardo Elias Manuel Fernández de 38 años, cuñado del agresor, quien recibió un impacto con orificio de salida y se encuentra fuera de peligro.

El Sub Comisario, Blas Espínola, de la comisaría segunda de Asunción, mencionó que César Riveiro salia de la bodega donde estaba con destino a su casa y en el camino observó una riña entre el autor de los disparos y su señora.

“Cuando la víctima observa que la mujer está siendo agredida, se mete con la intención de separales, momento en que también llega el cuñado del agresor, y ahi es donde esta persona saca su arma y empieza a dispararle a los dos”, comentó el Sub Comisario.

Luego agregó: “El fallecido recibió dos disparos, mientras que el cuñado uno, el cual tuvo punto de salida en la zona del cuello y ya se encuentra estable”.

Posterior a realizar estos disparos, esta persona, identificada como José Gabriel Leguizamón Díaz, de 38 años, se sube a una camioneta y se da a la fuga. Es una persona que tiene varias órdenes de captura y es buscado por la Policía Nacional".