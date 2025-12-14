Acribillaron a un hombre frente a una bodega en San Pedro del Paraná

Migdonio Delvalle González (30) fue acribillado frente a una bodega, en la vía pública de la compañía Curusu Esteban de San Pedro del Paraná, en Itapúa. El homicidio fue cometido a las 23:00 de este sábado 13 de diciembre.

Agentes de la Comisaría 53ª de la comunidad informaron que el propietario de la bodega denominada “O. y K.” manifestó que cerró el local para que Delvalle y un acompañante se retiraran del sitio. En ese momento escuchó varios disparos y posteriormente halló el cuerpo de la víctima fatal.

Según el informe policial, el fallecido acusó varios impactos de bala en distintas partes del cuerpo. Los investigadores desconocen el paradero del acompañante, así como también quién sería el presunto autor del homicidio.

Otras informaciones recabadas indican que los presuntos autores se movilizaron en motocicleta hasta el sitio para acribillar al hombre. No trascendieron más datos de esta versión, que apuntaría a un asesinato al estilo sicariato.

El hecho fue informado al Ministerio Público y fueron convocados personales técnicos de los departamentos de Investigaciones y Criminalística.