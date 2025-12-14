Violencia familiar: tortolero supestamente asesinó a tiros a un vecino, hirió a su cuñado y huyó

La víctima fatal de este nuevo caso de violencia familiar ocurrido esta madrugada en el barrio Tacumbú fue identificada como César Daniel Riveiro Morel, de 33 años, quien sufrió al menos tres balazos en distintas partes del cuerpo con una pistola calibre 9mm, los que le causaron la muerte en cuestión de minutos.

A su vez, Ricardo Elías Manuel Fernández Méndez (34), resultó con un disparo en la cara y fue auxiliado y derivado al Hospital de Barrio Obrero. Este último es cuñado del supuesto asesino, según confirmaron fuentes de la comisaría 2° de Asunción.

De acuerdo con el relato de los mismos vecinos, poco después de las 03:00 José Gabriel Leguizamón Díaz, La Vaca y su esposa comenzaron una airada discusión por cuestiones desconocidas sobre la calle Sotero Colman y Mbo’ehara del barrio Tacumbú, frente mismo a la casa donde estaban viviendo.

Lo cierto es que en cuestión de segundos la pareja llegó a las agresiones verbales y luego a los golpes. El tortolero aparentemente estaba muy nervioso perdió el control y comenzó a golpear brutalmente a su pareja.

Intentaron defender a víctima de violencia familiar y fueron baleados

Casualmente, en ese momento aparecieron por el lugar Ricardo Elías, cuñado del agresor, quien estaba en compañía del vecino y amigo César Daniel, quienes al ver lo que estaba ocurriendo no dudaron en intentar detener la agresión y calmar a La Vaca.

Sin embargo este último al verse reducido por el cuñado y el vecino desenfundó la pistola calibre 9mm que tenía en la cintura y abrió fuego contra ellos.

César Daniel se llevó la peor parte, ya que falleció en cuestión de minutos al ser alcanzado por tres disparos, mientras que Ricardo Elías cayó al suelo, donde quedó inconsciente al sufrir un balazo el rostro.

Escapó en una camioneta

Cuando el presunto asesino volvió en sí y se percató de que lo había hecho, llamó inmediatamente a uno de sus presuntos cómplices, quien llegó hasta el lugar a bordo de una camioneta en la que lo ayudó a escapar del lugar.

Cuando los primeros agentes de la comisaría jurisdiccional llegar al sitio, trasladaron a los heridos hasta el hospital de Barrio Obrero, donde se confirmó la muerte de César Daniel, mientras que Ricardo Elías, quedó internado.

Agentes de la comisaría jurisdiccional y del departamento de Homicidios iniciaron la búsqueda del presunto asesino, quien es uno de los tortoleros más conocidos de nuestro país. El maleante también cuenta con procesos penales en Bolivia, donde también fue detenido por hechos de robos, confirmaron los investigadores.