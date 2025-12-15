Allanan conocido comercio de Asunción por supuesto tráfico de armas

En horas de la mañana de este lunes, una comitiva fiscal-policial encabezada por el fiscal Alejandro Cardozo allanó Camping 44, local de venta de armas de fuego ubicado sobre la avenida Artigas, en Asunción, en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de armas. El local es propiedad de Eduardo Kemper.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Luis López, jefe del departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional, comentó que se trata de una investigación que parte de casos similares que fueron analizados desde el año pasado.

Concretamente, el jefe policial dijo que la investigación que derivó en el allanamiento de hoy está relacionada con la operación “Dakovo”, que resultó en la detención e imputación de comerciantes y altos mandos militares presuntamente involucrados en un esquema por el cual armas eran importadas legalmente a Paraguay y luego enviadas ilegalmente a Brasil por medio de prestanombres que “adquirían” esas armas en transacciones simuladas.

El principal destino de esas armas eran grupos criminales de Brasil como el Primer Comando Capital o el Comand Vermelho.

Según las primeras imágenes que se conocieron del allanamiento, en la tienda están presentes agentes de Policía y de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel).