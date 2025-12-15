Policiales
15 de diciembre de 2025 - 01:00

Capturan a tres presuntos abigeos con carga de carne

Los tres presuntos abigeos quedaron detenidos en la comisaría jurisdiccional a cargo de la Fiscalía.
Tres presuntos abigeos fueron detenidos a balazos ayer de madrugada en la localidad de Domingo Martínez de Irala. Los maleantes fueron sorprendidos cuando escapaban de una hacienda a bordo de un vehículo cargado con cuatro animales vacunos faenados, según informaron fuentes de la comisaría jurisdiccional.

Los presuntos abigeos fueron identificados como Alejandro Javier Mereles González (23), Leonardo Mareco (30), con antecedentes por exposición al peligro en el tránsito terrestre y robo agravado. El tercer capturad es adolescente de 16 años.

En el vecinculo de los criminales fueron encontrados restos de cuatro animales vacunos faneados.
Según lo informado por efectivos de la subcomisaría 31° de Domingo Martínez de Irala, los tres sospechosos ingresaron en horas de la madrugada a la hacienda denominada “Don José”, situada a unos dos mil metros del casco urbano de la ciudad, propiedad de la señora Sara Dominga Narvaez de Cristaldo.

Los intrusos aparentemente redujeron y maniataron a los encargados de la propiedad, luego pasaron al corral conde mataron con tiros de rifle cuatro vacunos. Tras faenar los animales desecharon los pieles, las menudencias y las cabezas y el resto cargaron en un vehículo.

Sin embargo, el ruido que hicieron para matar los animales fueron escuchados por los vecinos quienes alertaron a los agentes de la comisaría local.

Detenidos a tiros

Cuando los uniformados llegaron al sitio se encontraron con los delincuentes cuando se disponía a escapar del lugar con la carne. Los sospechosos al verse acorralados intentaron huir hacia una zona boscosa, pero una serie de disparos efectuados por los policías con sus fusiles Galil calibre 5,56 los hizo cambiar de opinión y finalmente se entregaron.