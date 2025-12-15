Joven denunció que fue abusada sexualmente en una gomería en Encarnación

Un hombre de 39 años fue detenido por disposición de la agente fiscal de turno, Giovanna Vera, luego de que en la Comisaría Tercera de Encarnación se recibiera una denuncia por un hecho punible contra la autonomía sexual. Una joven de 19 años manifestó haber sido abusada sexualmente por el mismo.

Según el relato del caso, la mujer llegó hasta una gomería cerca de las 14:00 con el fin de pedirle al propietario que le permitiera guardar su motocicleta en el lugar, por temor a que le fuera robada. El establecimiento está ubicado en la intersección de la avenida Caballero casi Antequera.

Los uniformados manifestaron que el hombre no era trabajador de la gomería, pero solía frecuentar el lugar. En ese momento no se encontraba el propietario, por lo que habría aprovechado para supuestamente forzar a la mujer contra su voluntad y someterla sexualmente en el baño.

El presunto victimario fue identificado como Juan Albino Gómez Brusquetti (39), residente de la ciudad de Encarnación. El hombre permanece detenido a cargo de la Unidad Penal Nº 4 del Ministerio Público.

