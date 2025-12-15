Detienen por segunda vez a alias “Pollito” como presunto autor de robos a comercios en Encarnación.

Sergio Fabián Aguilera (30) fue detenido por agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, cerca de las 20:45 de este domingo, en el barrio San Pedro de Encarnación. El mismo es señalado como presunto autor de tres robos agravados cometidos en la ciudad.

Los intervinientes concretaron la detención en cumplimiento del oficio fiscal N° 1572, de fecha 11/12/2025, emanado de la Unidad Penal N° 6, a cargo de la agente Lorena Castelví. La misma responde a un hecho de robo cometido en esa fecha, en el barrio San Pedro de la ciudad.

Los efectivos del departamento técnico refieren tener fichado a Aguilera en por lo menos tres hechos de robo, donde los registros de circuito cerrado lo captaron. El primero data del 29 de octubre de 2025, en una farmacia; posteriormente, el 1 de noviembre, en una despensa.

En todos los casos, el hombre llegaba con un quepis oscuro, tapabocas y una campera de color negro. A punta de arma de fuego, intimaba a las víctimas para hacerse con la recaudación. Los hechos fueron cometidos a plena luz del día, coincidentemente en horas de la tarde, entre las 14:00 y 15:00.

Detenido y reconocido

El pasado 5 de noviembre, agentes del Grupo Lince detuvieron en la vía pública a Aguilera, debido a que el mismo actuó de manera sospechosa ante la presencia policial. Posteriormente, se constató que el mismo tenía características similares al presunto autor de un robo recientemente cometido.

La propia víctima del asalto a la farmacia habría reconocido al hombre, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Según el sistema informático de la Policía Nacional, el hombre posee ese antecedente, por lo que habría sido imputado. No obstante, para esta segunda detención, se verificó que el hombre estaba en libertad y a priori, sin medidas cautelares.

Aguilera permanece a disposición de la Unidad Penal N° 6, a cargo de la agente Lorena Castelví. Guarda detención por el último hecho en el que es investigado, según los intervinientes.